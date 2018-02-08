Начальника сельхозуправления Дрожжановского района подозревают в незаконном предпринимательстве

(Казань, 8 февраля, «Татар-информ»). Начальника сельхозуправления Дрожжановского района Татарстана подозревают в незаконной предпринимательской деятельности, сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник руководителя СУ СКР по Республике Татарстан Андрей Шептицкий.

По версии следствия, «серые» схемы Ирек Мухаметзянов начал осваивать еще два года назад. Он лично либо через супруга сестры руководил фермерским хозяйством.

Используя свою должность, Мухаметзянов представлял для своей фирмы разнообразные льготы и привилегии. Так, между его организацией и еще одной фирмой был заключен договор на хранение зерна на выгодных условиях.

О противоправной деятельности чиновника узнали только в феврале 2018 года. Следственный комитет проводит тщательное расследование.

В отношении 51-летнего Ирека Мухаметзянова выдвинуты обвинения по статье «Незаконное участие в предпринимательской деятельности». Своей вины подозреваемый не признал.