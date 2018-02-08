Минобороны России обвинило США в желании захватить экономические активы в Сирии

(Казань, 8 февраля, «Татар-информ»). В Министерстве обороны РФ прокомментировали удары коалиции США по подразделениям ополченцев в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. В ведомстве пришли к выводу, что целью этих действий являлась не борьба с террористами, а захват экономических активов Сирии, сообщают «Известия».

По данным телеканала «Звезда», 7 февраля подразделение сирийского народного ополчения проводило разведку в направлении бывшего нефтеперерабатывающего завода Эль-Исба, и в это время военные вертолеты коалиции открыли по нему минометный огонь и нанесли удар. В результате атаки погибли более 100 бойцов сирийских проправительственных сил.

Сообщалось, что коалиция во главе с США нанесла удары по проправительственным силам в ответ на неспровоцированную атаку на штаб Сирийских демократических сил (SDF).