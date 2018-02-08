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Общество

«События недели» проведут жеребьевку по распределению печатной площади для предвыборной агитации

8 февраля 2018, 18:30

Жеребьевка состоится 14 февраля 2018 года.

(Казань, 8 февраля, «Татар-информ»). В соответствии со ст. 53 ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации» редакция газеты «События недели», являющаяся подразделением ИА «Татар-информ», информирует о жеребьевке по распределению платной печатной площади на размещение предвыборной агитации зарегистрированных кандидатов на должность Президента РФ и заключении договоров.

Жеребьёвка состоится 14 февраля 2018 года в 9.00 в помещении редакции по адресу: РТ, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2, 13-й этаж.

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