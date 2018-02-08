Молоко, рыба и морепродукты оказались виновниками агрессивной формы рака

(Казань, 8 февраля, «Татар-информ»). Международная группа ученых обнаружила прямую связь между агрессивной форой рака груди и наличием в организме аспарагина. Этот фермент в больших количествах присутствует в молочных, рыбных и морепродуктах. Существенное количество аспарагина содержится также в говядине, картофеле, сое, орехах и спарже, отмечают ученые. Об этом сообщает РИА «Новости».

Исследователи провели ряд экспериментов на мышах, страдающих от агрессивной формой рака груди. Выяснилось, что высокое содержание аспарагина в диете подопытных приводило к ускоренному развитию болезни. Более того, фермент провоцировал появление метастазов, подчеркивают исследователи. Как только из диеты мышей исключили аспарагин, рост опухолей сразу замедлился.

Снизить содержание аспарагина в своем организме можно с помощью овощей и фруктов. Опасной аминокислоты в них практически нет, отмечают исследователи.