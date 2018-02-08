Суд в Казани допросил свидетелей по делу о краже 17 тонн продуктов из агропромпарка

(Казань, 8 февраля, «Татар-информ», Александр Елисеев). Советский районный суд Казани сегодня допросил трех свидетелей по делу о краже 17 т продуктов со склада в Агропромышленном парке столицы РТ. Весь этот объем фруктов и овощей, по версии следствия, подсудимый Дмитрий Фенкин вынес в одиночку. Его работодатель оценил нанесенный ущерб в 990 тыс. рублей.

По версии следствия, Фенкин смог получить дубликаты ключей от склада, который находится на территории агропромпарка. С апреля по июнь прошлого года он наведывался по ночам на склад и выносил оттуда продукты. Задержали его с поличным в 4 часа утра 24 июня, когда он пытался выехать с товаром с территории парка.

В общей сложности похищены оказались почти 6 т фруктов, в том числе и экзотических, почти 11 т овощей, 100 кг орехов, 80 кг урюка и 36 кг фиников. Неоднократно судимый за кражи Фенкин, по версии следствия, также прихватил 1 кг чая. Похищенные продукты он планировал продать.

Индивидуальный предприниматель Андрей Давыдов и его брат Сергей использовали на территории агропромпарка склад и холодильную камеру. Последнюю он делил с индивидуальным предпринимателем Артур Петров, который проходит по делу свидетелем.

Последний рассказал, что Фенкина Давыдов нанял в качестве водителя в сентябре 2016 года. И уже в декабре из холодильника стали пропадать продукты.

«Смотришь с вечера – стоит пять коробок. На следующий день заходишь – их уже три», – привел пример Петров.

Его слова подтвердила другая свидетельница – кладовщик Татьяна Игнатьева. В начале января 2017 года они провели сверку остатков и обнаружили, что не хватает товара примерно на 50 тыс. рублей. Однако, предприниматели решили не торопиться и разобраться самим, хотя и стали замечать за Фенкиным подозрительные действия.

«Он привозил продуктов меньше, чем мы заказывали, – я всегда все перевешивала. На мои вопросы он отвечал, что ему столько дали. Один раз мы не досчитались 280 кг картофеля, на что Фенкин вновь сказал, что ему его так дали, он не перевешивал. Мы позвонили поставщикам, и они прислали нам видеозапись, как взвешивают картофель и грузчики складывают его в машину, а Фенкин стоит рядом и смотрит. Цифры на весах совпадали с нашим заказом», – рассказала суду Игнатьева.

По словам Игнатьевой, Фенкин сознался в проступке и возместил деньги за картофель.

Также она привела другой пример – рядом с ее рабочим столом стояли с вечера две коробки с грецкими орехами, однако на следующий день их никто не смог найти. В другой раз Фенкин нес две коробки с черносливом, когда ему на пути попался один из братьев Давыдовых. На вопрос Давыдова относительно судьбы коробок Фенкин сказал, что их куда-то заказали. Но спустя пару минут он вернул их на место, сказав, что от заказа отказались.

По словам кладовщика, весь товар выгружался и загружался под контролем предпринимателей или под ее контролем, а доступ к ключам имели только эти люди.

Позднее, 1 апреля, предприниматели провели еще один подсчет – в тот раз они недосчитались товара уже примерно на 700 тыс. рублей. Внутреннее расследование результатов не дало, и 22 июня они написали заявление в полицию.

Ночью 24 июня охранник Ильсур Хабибуллин стоял на посту в агропромпарке. Он пропустил на территорию Фенкина, который приехал на рабочей машине, на которую был выписан пропуск. Въезд на территорию возможен либо по пропускам, которые выписываются на год, либо «по звонку».

Позднее Хабибуллину позвонили с другого поста и дали команду – Фенкина не выпускать, а когда подъедут полицейские, пропустить их. В парк прибыли правоохранители, которые и задержали Фенкина с поличным. Все это Хабибуллин рассказал суду как свидетель.

Для корыстных целей в распоряжении Фенкина было три грузовых автомобиля его работодателя. Одним из них была «Газель», а другим – Hyundai Porter. Согласно показаниям Хабибуллина, той ночью Фенкин приехал на Hyundai.

В коридоре суда потерпевший Андрей Давыдов рассказал, что предприниматели пытались пойти с Фенкиным на мировую. Они предложили ему полностью возместить ущерб и не доводить дело до суда. Однако попыток урегулировать вопрос подсудимый не предпринял.

«Мы просто в шоке сейчас, до сих пор. У нас никогда такого не было», – коротко сказал Давыдов.