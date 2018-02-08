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Культура

Оркестр Sforzando исполнит саундтреки из аниме Хаяо Миядзаки в Казани

8 февраля 2018, 21:10

Концерт на площадке ГБКЗ имени С. Сайдашева будет приурочен к началу Года Японии в России.
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(Казань, 8 февраля, «Татар-информ»). На площадке ГБКЗ имени С. Сайдашева в Казани Молодежный симфонический оркестр фонда Sforzando проведет 16 февраля концерт, приуроченный к началу Года Японии в России.

«Фишкой» музыкальной программы вечера станет исполнение саундтреков из аниме прославленного на весь мир аниматора Хаяо Миядзаки.

Во время исполнения с помощью проектора на стены концертного зала будут транслироваться мультфильмы «Унесенные призраками», «Ходячий замок» и другие.

В качестве солистки вечера выступит японская пианистка, стипендиат Фонда культуры Хиросимы и Правительства России Саяка Накая.


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