Оркестр Sforzando исполнит саундтреки из аниме Хаяо Миядзаки в Казани

(Казань, 8 февраля, «Татар-информ»). На площадке ГБКЗ имени С. Сайдашева в Казани Молодежный симфонический оркестр фонда Sforzando проведет 16 февраля концерт, приуроченный к началу Года Японии в России.

«Фишкой» музыкальной программы вечера станет исполнение саундтреков из аниме прославленного на весь мир аниматора Хаяо Миядзаки.

Во время исполнения с помощью проектора на стены концертного зала будут транслироваться мультфильмы «Унесенные призраками», «Ходячий замок» и другие.

В качестве солистки вечера выступит японская пианистка, стипендиат Фонда культуры Хиросимы и Правительства России Саяка Накая.