В новых эмодзи появятся рыжие темнокожие смайлы

(Казань, 8 февраля, «Татар-информ»). Консорциум Юникода разработал новый пакет изображений эмодзи. В обновление впервые войдут рыжие темнокожие и полностью лысые смайлы. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Обновление выйдет уже в июне этого года и будет включать 157 новых изображений, уточняет издание. Помимо лысых, рыжих и кудрявых смайлов в нем появятся эмодзи-супергерои, а также дополнительные значки для еды и животных.

Обновление уже направлено крупнейшим производителям мобильной электроники – Apple, Microsoft и Google. Каждый из них доработает новые эмодзи в соответствии с дизайном компании.