В челнинском микрорайоне Замелекесье открылся новый опорный пункт

(Набережные Челны, 8 февраля, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Челнах состоялось торжественное открытие опорного пункта в Замелекесье с участием заместителя начальника полиции МВД РФ по РТ Марата Айдарова.

Общественный пункт охраны правопорядка (ОПОП) располагается на первом этаже десятиэтажного панельного жилого дома 20/01 по улице Фоменко. В зоне обслуживания ОПОП находится 35 жилых домов, три детских сада, одна АЗС и 23 магазина.

Общая площадь опорного пункта составила 68,1 кв. метра, сотрудники будут работать в просторном помещении, состоящем из трех комнат.

Микрорайон Замелекесье считается одним из молодых в городе. Он состоит из частного сектора и многоэтажных домов, построенных по социальной и коммерческой ипотеке. Здесь проживают 10 тысяч челнинцев. В плане криминальной обстановки микрорайон ничем не отличается от других, отметили в полиции.

На торжественном мероприятии руководитель исполкома города Ринат Абдуллин вручил начальнику Управления МВД России по городу Набережные Челны Надиру Закирову символический ключ от опорного пункта. В ответ глава Управления МВД выразил благодарность за оказанную помощь в укреплении материально-технической оснащенности Набережночелнинского гарнизона полиции.

Марат Айдаров, выступая перед собравшимися, сообщил, что подобные пункты стали не только местом приема участковыми.

«Такие пункты повсеместно становятся местом общественной жизни района. На сегодня здесь располагаются инспекторы по делам несовершеннолетних, инспекторы уголовного розыска, народные дружины, муниципальные служащие. Последние — уникальный опыт Татарстана. У нас работает более 800 муниципальных служащих, помогающих правоохранительным органам. Думаю, что ОПОП в Замелекесье станет хорошим подспорьем в деле охраны общественного порядка», — сказал представитель министерства.

Ринат Абдуллин добавил: «В прошедшем году в городе отремонтировано 13 опорных пунктов, в этом году мы планируем продолжить эту работу».

Отметим, что сейчас в Набережных Челнах работает 42 опорных пункта охраны порядка.