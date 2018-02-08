Клиенты ВТБ сэкономили около 130 млн рублей при оплате штрафов ГИБДД

(Казань, 8 февраля, «Татар-информ»). Клиенты розничного бизнеса банка ВТБ за 2017 год сэкономили около 130 млн рублей при оплате штрафов за нарушения ПДД благодаря возможности проводить эти операции со скидкой 50 процентов.



Опцией по оплате штрафов со скидкой в прошлом году воспользовались около 135 тыс. клиентов ВТБ. Общее количество проведенных операций в интернет- и мобильном банке превысило 420 тыс.



Норма, позволяющая оплачивать административные штрафы за нарушения ПДД в два раза дешевле, действует с 1 января 2016 года. Данное правило работает, если оплата штрафа производится в течение 20 дней со дня вынесения постановления.



Большинство клиентов ВТБ оплатили в 2017 году штраф с 50-процентной скидкой. С момента начала работы сервиса общий объем экономии клиентов ВТБ превысил 260 млн рублей.