На «Лыжню России» в Казани выйдут почти 15 тыс. человек

(Казань, 8 февраля, «Татар-информ»). «Лыжня России-2018» в Казани состоится 10 февраля, для участия в ней уже зарегистрировались 14,5 тыс. человек. Массовая лыжная гонка в столице Татарстана пройдет на трех площадках, сообщает пресс-служба состязания.

Чтобы стать участником самой массовой лыжной гонки в России, необходимо зарегистрироваться в пресс-центре Центрального стадиона. Там же желающий получит стартовый комплект. Пресс-центр работает с 10 до 16 часов до 9 февраля включительно.

В этом году «Лыжня России» пройдет в Казани сразу на трех площадках: жители Советского, Приволжского и Вахитовского районов города побегут в Горкинско-Ометьевском лесопарке, для Авиастроительного и Ново-Савиновского района трасса будет организована в пойме реки Казанка по улицы Гаврилова.

Главной же площадкой «Лыжни России-2018» в Казани станет стадион «Локомотив» в поселке Юдино. Там на лыжню выйдут жители Кировского и Московского районов, руководители республиканских и городских служб и ведомств, а также все желающие выполнить норматив по бегу на лыжах физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». На сегодняшний день выполнить норматив пожелали 1,4 тыс. человек в разных возрастных группах.