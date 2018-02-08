(Казань, 8 февраля, «Татар-информ»). Сегодня в Монреале спортивные фанаты из России устроили протестный флешмоб у штаб-квартиры ВАДА. На фасад здания напротив офиса антидопингового агентства была направлена проекция с надписью: «Единственный допинг, который принимают наши спортсмены, – любовь и поддержка своего народа. Русские идут!»

По словам болельщиков, они вышли на улицы в знак протеста против решения Международного олимпийского комитета (МОК) об отстранении российских спортсменов от зимних Олимпийских игр в Пхенчхане. Окончательное решение по делам 47 российских атлетов, отстраненных от Игр, CAS примет завтра в 5 утра по московскому времени.