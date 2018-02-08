В России сотрудникам ГИБДД запретили задерживать пьяных судей

(Казань, 8 февраля, «Татар-информ»). Новый приказ МВД запрещает сотрудникам ГИБДД задерживать пьяных судей, сообщается на официальном портале правовой информации.

По новому указу, сотрудникам дорожно-патрульной службы теперь запрещено отстранять от управления автомобилем и направлять на медицинское освидетельствование на состояние опьянения судей. Теперь инспектор вправе лишь выписать рапорт о правонарушении и передать его в надзорное ведомство.

Уже на протяжении нескольких лет данное «правило» действует с прокурорами. Генпрокуратура объясняет это попытками минимизировать возможное давление со стороны инспекторов ДПС на представителей надзорного ведомства. Также в прокуратуре заявили, что система привлечения прокуроров к ответственности через рапорты работает эффективно.

