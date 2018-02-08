На Украине раскрыли детали операции по уничтожению комбата ДНР Гиви

(Казань, 8 февраля, «Татар-информ»). Главный редактор украинского издания «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов рассказал на своей странице в Facebook’е о подготовке операции по уничтожению командира отдельного штурмового батальона «Сомали» самопровозглашенной Донецкой народной республики Михаила Толстых, известного как Гиви по своему позывному.

Бутусов напомнил, что Гиви был убит ровно год назад в собственном рабочем кабинете. «Первоначально говорили о выстреле из огнемета, но отстрелянного тубуса никто не показывал. Так что вполне вероятно, что это могла быть и мина. Кем-то установленная, тем, кого провели к "Гиви", кто сумел установить мину и уйти перед взрывом, и активировать бомбу в нужный момент», – отметил он при этом.

При этом Бутусов подчеркнул, что Толстых «был в свое время определен как номер один в списке животных, предназначенных к утилизации», чему поспособствовала и его медийность. Подготовка к операции заняла два года, так как Гиви «предпринимал серьезные меры безопасности, добраться было нелегко».

Главред «Цензор.НЕТ» выразил уверенность в том, что когда-нибудь благодаря книгам и фильмам об операции по уничтожению Гиви узнают «как об одной из самых блестящих операций, проведенных патриотами Украины».

Достоверность приведенных Бутусовым подробностей невозможно проверить, так как он известен своей ангажированностью и любовью к пропагандистским заявлениям. При этом он обладает хорошими связями в силовых структурах Украины.

Ранее представители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик возлагали ответственность за убийства Гиви и другие операции по ликвидации известных полевых командиров на тех или иных сотрудников украинских спецслужб или даже политиков. Однако степень достоверности этих заявлений также неизвестна.