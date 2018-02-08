Крупные бренды сменили логотипы в знак поддержки российских олимпийцев

(Казань, 8 февраля, «Татар-информ»). В российском сегменте Интернета набирает популярность новый флешмоб. Крупные компании и бренды меняют свои логотипы в социальных сетях в знак поддержки российских олимпийцев в Пхенчхане.

Первыми участниками флешмоба стали российские банки – «Тинькофф», Сбербанк и «Альфа-Банк». Затем к ним присоединились отечественные операторы связи, в том числе – «МегаФон» и МТС. После этого к акции примкнули и другие организации – от электронных дискаунтеров Citilink и Юлмарт до Федеральной антимонопольной службы. Поддержало флешмоб и информационное агентство «Татар-информ».

К настоящему моменту в акции поддержки участвует уже свыше 20 брендов и организаций. Среди них – платежная система «Мир» и партия «Единая Россия».

Все участники флешмоба меняют логотипы аккаунтов в соцсетях на серый и красный цвета. Именно такие цвета используются в форме олимпийских атлетов из России, которые примут участие в зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) запретил российским спортсменам использовать национальную символику во время участия в соревнованиях. Их обязали носить форму нейтральных цветов, не совпадающих с российским триколором. Такими цветами стали темно-красный и серый.