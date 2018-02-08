Все новости Татарстан Россия

Спорт

Студенты Поволжской академии спорта взяли четыре медали первенства мира по лыжным гонкам

8 февраля 2018, 17:42

На двоих Яна Кирпиченко и Сергей Ардашев завоевали по одному «золоту» и «серебру», а также две «бронзы».
Татарстанский лыжник Егор Казаринов завоевал «серебро» юниорского первенства мира
Татарстанская спортсменка выиграла Кубок России по бадминтону
В Татарстане выявят сильнейших лыжников ПФО
В Казани выбрали лучших милиционеров по служебному двоеборью
В Казани стартовала первая спартакиада воспитанников приютов и детских домов

(Казань, 8 февраля, «Татар-информ»). Студенты Поволжской академии физической культуры, спорта и туризма Яна Кирпиченко и Сергей Ардашев завоевали четыре медали первенства мира по лыжным гонкам среди юниоров в возрасте до 23 лет. Об этом сообщает пресс-служба академии.

Кирпиченко уверенно выиграла десятикилометровую гонку классическим стилем, опередив ближайшего преследователя почти на 14 секунд. Еще одну награду магистрант академии завоевала в скиатлоне, где стала третьей.

Ардашев взял «бронзу» в эстафете 4х5 км: впереди россиян оказались только норвежцы и американцы. В индивидуальной гонке на 10 км студент второго курса академии уступил девять секунд представителю Норвегии и стал серебряным призером.


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter