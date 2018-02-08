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Бесплатный массаж сделают детям в казанской мечети «Гаилэ»

8 февраля 2018, 19:32

Начался очередной этап социального проекта «Массаж – детям».
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(Казань, 8 февраля, «Татар-информ»). В казанской мечети «Гаилэ» начался очередной этап социального проекта «Массаж – детям». Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в мечети.

В рамках этого проекта профессионалы проводят для детей сеансы массажа. Услуга бесплатная. В первую очередь организаторы обслуживают детей с ограниченными физическими возможностями, а также воспитывающихся в многодетных и нуждающихся семьях. К проекту присоединились и посетители реабилитационного центра «Апрель», с которым активно сотрудничает мечеть «Гаилэ».

Первый этап совместной акции мечети «Гаилэ», Национальной ассоциации массажистов (НАМ) и Школы массажа Панфилова прошел в октябре 2017 года.

Планируется, что в казанской мечети такой проект будет проходить раз в квартал. Сейчас открыта предварительная запись на весенние сеансы.

 


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