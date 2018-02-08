(Набережные Челны, 8 февраля, «Татар-информ»). Предприятие «Таткран» претендует на статус резидента челнинской ТОСЭР, сообщает администрация Автограда.

Компания «Таткран» занимается производством грузоподъемного оборудования (кранов-балок). Она рассматривает возможность запуска нового производства инновационных редукторов.

«Мы вынуждены ежегодно расходовать более 5 млн рублей на покупку импортных редукторов для своего производства, — сообщил директор "Таткрана" Ильнар Закиров. — Благодаря новому проекту, который, возможно, будем реализовывать совместно с российским производителем электроинструментов "Интерскол", планируем расширить линейку продуктов и решить проблему самообеспечения».

Для размещения нового производства необходимо 2,5 тысячи кв. метров площадей. Скорее всего, производство обоснуется в индустриальном парке «Мастер». Тем более что в этом парке компания уже арендует два участка. Позднее «Таткран» планирует построить свой завод.

Вложение в новый проект составят более 50 млн рублей, после запуска на нем будет трудоустроено не менее 30 человек.

Вступить в ряды ТОСЭР руководство компании намерено не позднее 1 июля. В первый год предприятие закупит оборудование на 14 млн рублей.