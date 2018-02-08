(Казань, 8 февраля, «Татар-информ»). Первый вышедший на свободу пожизненно осужденный оказался из Казани. Об этом пишет «Московский комсомолец».

63-летний Анвар Масалимов отбывал наказание в тюрьме для пожизненно осужденных «Полярная сова», которая находится в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа. В Казани у рецидивиста осталась сестра, рассказал «МК» бывший оперативный сотрудник «Полярной совы» Юрий Сандрыкин

«Он отписал ей все имущество, отказался от наследства, ведь не думал, что когда-то увидит свободу. Вот все и полагали, что он вернется в Казань», – рассказал оперативник.

По некоторым данным, Масалимов мог отправиться в Москву, но вполне вероятно, что он может появиться в столице Татарстана.

Пожизненный срок казанец получил за зверское убийство, которое совершил в 1991 году в Томской области. Масалимов выпивал с пенсионером, который пустил его жить в свой дом, и убил его.

«С помощью топора расчленил труп, голову сжег в печке, а части туловища выбросил в выгребную яму», – сообщила представитель Вологодского областного суда Лариса Новолодская.

Если бы не живущая неподалеку женщина, которая нашла останки, никто не узнал бы о злодеянии Масалимова. Он всем рассказывал, что хозяин уехал на заработки. Вина преступника была полностью доказана. Сам Масалимов вину признал частично, объяснив случившееся тем, что совершил преступление по неосторожности, а тело решил спрятать, чтобы снова не попасть в тюрьму. За полгода до этого он освободился после 15 лет заключения, которые суд назначил ему за убийство.

Изначально Масалимов был приговорен к смертной казни, но затем приговор смягчили, заменив казнь пожизненным заключением. Все 27 лет он пытался оспорить свой приговор. В результате многолетней борьбы рецидивист добился своего: суд смягчил наказание и освободил Масалимова от дальнейшего отбывания наказания с формулировкой «в связи с принятием закона, улучшающего положение осужденного».