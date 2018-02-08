В Татарстане впервые пройдет первенство России по лыжным гонкам среди юниоров

(Казань, 8 февраля, «Татар-информ»). Татарстан впервые примет первенство России по лыжным гонкам среди юниоров в возрасте до 18 лет – соревнование пройдет со 2 по 6 марта в Центре спортивной подготовки «Ялта-Зай» (Заинск). Об этом сообщается на официальном сайте Федерации лыжных гонок и биатлона РТ.

За медали будут бороться 285 спортсменов из 51 региона России.

Татарстан на соревнованиях представят девять человек: Алина Валиуллина, Алина Галимзянова, Ирина Полежаева, Анастасия Утяганова, Динара Хайруллина, Владислав Варламов, Илья Куницын, Станислав Попов и Салават Хасаншин.

