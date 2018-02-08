В Нижнекамске росгвардейцы задержали похитителей людей

(Казань, 8 февраля, «Татар-информ»). В Нижнекамске сотрудники Росгвардии задержали двоих мужчин, подозреваемых в похищении людей и в вымогательстве, сообщила ИА «Татар-информ» пресс-служба Росгвардии РТ.

Как стало известно ИА «Татар-информ», произошло все вечером шестого февраля недалеко от одного из общежитий Нижнекамска. Преступники похитили двоих парней шестнадцати и двадцати лет.

Они посадили своих жертв в машину и повезли в сторону леса. Угрожая парням ножом, злоумышленники требовали у них 100 тысяч рублей за освобождение.

Через некоторое время, устав от издевательств, один из похищенных связался со своей 23-летней сестрой по телефону и попросил о помощи. Она согласилась дать нужную сумму. Она же, почувствовав неладное, сообщила о случившемся в полицию.

С похитителями, под предлогом передачи денег, была назначена встреча. Когда автомобиль преступников прибыл на условленное место, там их уже ждали сотрудники полиции.

Задержанными оказались 20-летний безработный житель села Шингальчи и 19-летний уроженец Нижнекамска. Обоим предъявлены обвинения сразу по двум статьям Уголовного кодекса – «Похищение человека» и «Вымогательство».