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Экономика и финансы

«Татэнергосбыт» признан лучшей энергосбытовой компанией России

8 февраля 2018, 16:58

Жюри конкурса высоко оценило проекты компании в сфере энергосбережения.
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(Казань, 8 февраля, «Татар-информ»). АО «Татэнергосбыт» получило гран-при и звание «Лучшая энергосбытовая компания России» во всероссийском конкурсе, проведенным отраслевым порталом «Энергоньюс», сообщает пресс-служба компании.

«Татэнергосбыт» занял призовые места в пяти номинациях, показав в каждой высокий результат. 

Компания заняла первое место в номинации «Максимально клиентоориентированная энергосбытовая компания», где жюри оценивало обслуживание юридических и физических лиц. Также были удостоены внимания проекты организации в сфере энергосбережения и энергоэффективности. 

В конкурсе приняли участие 64 компании из более чем 40 регионов России.

 


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