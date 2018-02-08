«Татэнергосбыт» признан лучшей энергосбытовой компанией России

(Казань, 8 февраля, «Татар-информ»). АО «Татэнергосбыт» получило гран-при и звание «Лучшая энергосбытовая компания России» во всероссийском конкурсе, проведенным отраслевым порталом «Энергоньюс», сообщает пресс-служба компании.

«Татэнергосбыт» занял призовые места в пяти номинациях, показав в каждой высокий результат.

Компания заняла первое место в номинации «Максимально клиентоориентированная энергосбытовая компания», где жюри оценивало обслуживание юридических и физических лиц. Также были удостоены внимания проекты организации в сфере энергосбережения и энергоэффективности.

В конкурсе приняли участие 64 компании из более чем 40 регионов России.