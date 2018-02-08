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Культура

Мединский заявил, что не давал Путину флешку с фильмом «Движение вверх»

8 февраля 2018, 17:16

Министр культуры не смог уточнить, кто же дал Путину флешку с фильмом, но отметил, что у Президента есть возможность смотреть фильмы.
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(Казань, 8 февраля, «Татар-информ»). Глава Минкультуры России Владимир Мединский заявил представителям СМИ, что он не давал Президенту Владимиру Путину флешку с фильмом «Движение вверх», сообщает РИА Новости.

При этом министр культуры не смог уточнить, откуда у Путина флешка с фильмом, но отметил, что у главы государства есть возможность смотреть фильмы.

30 января Владимир Путин на встрече со своими доверенными лицами поблагодарил Владимира Машкова — исполнителя главной роли — за фильм «Движение вверх». В свою очередь актер отметил, что не знал о том, что глава России ходил в кинотеатр на просмотр киноленты. На что Путин ответил, что никуда не ходил, а посмотрел фильм на флешке как современный человек.

Ранее сообщалось, что драма «Движение вверх» продержалась в рейтинге российского проката целый месяц и собрала 2,7 млрд рублей, установив рекорд в отечественном кинопрокате.


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