Конференция по проблемам безопасности жизнедеятельности пройдет в Казани в пятый раз

(Казань, 8 февраля, «Татар-информ»). Международная научно-практическая конференция ITS Forum-Kazan «Современные проблемы безопасности жизнедеятельности» пройдет в Казани 27-28 февраля. Об этом сообщает пресс-служба Президента Татарстана.

В Кабмине РТ сегодня с участием Премьер-министра республики Алексея Песошина состоялось заседание оргкомитета по подготовке и проведению мероприятия.

На международной конференции обсудят перспективные направления научных исследований и достигнутые практические результаты развития и интеграции телекоммуникационных технологий и средств автоматизированного взаимодействия объектов дорожной инфраструктуры, грузовых и пассажирских терминалов, транспортных средств и пользователей мобильных устройств.

Мероприятие соберет в столице Татарстана ведущих российских и зарубежных специалистов, ученых, инженеров-разработчиков и экспертов в области развития ситуационных центров и транспортных систем. 27 февраля пройдет круглый стол по автоматизированному направлению.

Алексей Песошин сообщил, что также была подана заявка на проведение в Казани Европейского конгресса по интеллектуальным транспортным системам в 2020 году. Участие делегаций Татарстана в мировых и европейских конгрессах, по мнение главы татарстанского Правительства, подтверждает, что в РТ эффективно работает научная общественность.

Конференция состоится в Казани в пятый раз. До этого она проходила в столице в 2010-м, 2012-м, 2014-м и 2016-м годах и получила широкий отклик у специалистов.

