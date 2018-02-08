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Культура

Педагоги Тетюшей стали призерами международного конкурса исполнительского искусства

8 февраля 2018, 23:34

Лиана Гумерова и Лилия Кузнецова выступили дуэтом в номинации «Камерный ансамбль».

(Казань, 8 февраля, «Татар-информ»). Педагоги из Тетюшей стали лауреатами 3-й степени в международном конкурсе исполнительского искусства Premium Classic, который прошел в Буинске. Об этом сообщает газета «Авангард».

Преподаватели Тетюшской детской школы искусств Лиана Гумерова и Лилия Кузнецова выступили дуэтом в номинации «Камерный ансамбль» (категория «Профессионал»). В итоге они удостоились диплома 3-й степени.

Всего конкурс собрал участников из Казани, Апастова, Буинска, Зеленодольска, Камского Устья, Нижнекамска, Набережных Челнов и других городов Татарстана. В состав жюри вошли заслуженные работники культуры РФ.


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