Педагоги Тетюшей стали призерами международного конкурса исполнительского искусства

(Казань, 8 февраля, «Татар-информ»). Педагоги из Тетюшей стали лауреатами 3-й степени в международном конкурсе исполнительского искусства Premium Classic, который прошел в Буинске. Об этом сообщает газета «Авангард».

Преподаватели Тетюшской детской школы искусств Лиана Гумерова и Лилия Кузнецова выступили дуэтом в номинации «Камерный ансамбль» (категория «Профессионал»). В итоге они удостоились диплома 3-й степени.

Всего конкурс собрал участников из Казани, Апастова, Буинска, Зеленодольска, Камского Устья, Нижнекамска, Набережных Челнов и других городов Татарстана. В состав жюри вошли заслуженные работники культуры РФ.