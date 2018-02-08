Бывший военный медик из США захотел помочь семье погибшего летчика Филипова

(Казань, 8 февраля, «Татар-информ»). Американский военный медик Стив Сол изъявил желание помочь семье погибшего в Сирии пилота Су-25 Романа Филипова. Об этом мужчина сообщил в интервью телеканалу RT.

Сол отметил, что восхищен доблестью Филипова, «пожертвовавшего собой ради боевых товарищей», и признался, что у него самого вряд ли хватило бы смелости поступить так же.

«Он замечательный человек», — добавил американец.

Российский штурмовик Су-25 боевиками был сбит в сирийском Идлибе 3 февраля. Пилот штурмовика успел катапультироваться и позже погиб в бою, подорвав себя гранатой в окружении боевиков. За это майор Роман Филипов удостоен звания Героя России посмертно. Сегодня его похоронили на Аллее героев Коминтерновского кладбища в родном Воронеже.