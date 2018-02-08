Нового главу Минэкономики РТ представили коллективу ведомства

(Казань, 8 февраля, «Татар-информ»). Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин представил нового министра экономики республики Фарида Абдулганиева коллективу ведомства. В мероприятии принял участие бывший руководитель министерства Артем Здунов, назначенный Председателем Правительства Дагестана, сообщает пресс-служба Президента РТ.

Глава Правительства Татарстана отметил, что под руководством Здунова Минэкономики РТ реализовало важную для региона программу развития малого и среднего предпринимательства, удалось выстроить конструктивные отношения с федеральным центром. «Республика за это время получила значительное количество льгот и средств, что позволило нарастить наш экономический потенциал. В частности, сегодня ВРП республики превышает 2 трлн рублей», – напомнил он.

Песошин упомянул большую работу по получению городами республики статуса ТОСЭР и отдельно остановился на разработке Стратегии-2030.

«Артем Алексеевич, ваш потенциал не мог оказаться незамеченным. Состоявшееся назначение некоторыми людьми было ожидаемо. Желаем вам высоких достижений на новом посту. Со своей стороны будем готовы оказать посильное содействие», – обратился Премьер Татарстана к новому руководителю Правительства Дагестана.

Алексей Песошин также выразил уверенность в том, что опыт и знания Фарида Абдулганиева будут способствовать дальнейшей успешной профессиональной деятельности Минэкономики. «Только совместная слаженная работа позволит реализовать перспективные проекты и программы», – резюмировал он.

Министром экономики РТ Фарида Абдулганиева, с 2015 года возглавлявшего Министерство экологии и природных ресурсов региона, сегодня своим указом назначил Президент Татарстана Рустам Минниханов. Он сменил занимавшего этот пост с 2014 года Артема Здунова, который теперь стал Председателем Правительства Дагестана.