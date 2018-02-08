Воспитанники челнинского «Кванториума» разработали модель беспилотного «КАМАЗа»

(Казань, 8 февраля, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Воспитанники детского технопарка «Кванториум» в Набережных Челнах разработали модели беспилотных грузовых автомобилей для КАМАЗа и развивающие мелкую моторику игровые кубы для детей. Об этом рассказала директор челнинского технопарка Юлия Фукина на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

«В "Кванториуме" Набережных Челнов обучается 460 детей по 12 направлениям. Дети разрабатывают 3D-модели большегрузов. При помощи специальных очков можно совершить виртуальную экскурсию по машине, обойти вокруг нее, залезть в кабину. При помощи нашей разработки можно представлять клиентам разные модели "КАМАЗов" в дилерских центрах», – рассказала Фукина.

Второй проект направлен на развитие мелкой моторики у малышей. Юные воспитанники «Кванториума» своими руками мастерят детские кубы, наполненные разными играми и головоломками. Сделать такую игрушку непросто, это сложная конструкторская разработка для ребенка. «Умные» игрушки изготовлены из дерева с использованием лазерных устройств. Некоторые модели оснащены звуковым и световым сопровождением. Деревянные поделки «Кванториум» дарит детским домам и ребятам из малообеспеченных семей, которые нуждаются в развивающих играх.

Первый детский технопарк в Татарстане открылся на базе ИТ-парка в Набережных Челнах в декабре 2015 года. Проект реализуется при участии набережночелнинского ИТ-парка и ПАО «КАМАЗ».