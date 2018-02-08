(Казань, 8 февраля, «Татар-информ»). В Тетюшах стартовал зимний фестиваль ГТО, который завершится 18 февраля. Принять участие в фестивале смогут школьники, работающие граждане и пенсионеры. Об этом сообщает газета «Авангард».

В прошлом году нормы ГТО в Тетюшском районе сдали 654 мужчины и 489 женщин. Девять человек получили золотые значки, серебряных удостоились 46 жителей района, «бронза» досталась 159 тетюшанам.

Центральным местом сдачи норм ГТО является Тетюшская детско-юношеская спортивная школа на базе спортивно-оздоровительного комплекса «Барс». Кроме нее площадки оборудованы в образовательных учреждениях.