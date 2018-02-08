Все новости Татарстан Россия

В мире

Биологи создали имплант для сохранения информации в мозге

8 февраля 2018, 16:07

Ученые надеются, что их разработки смогут помочь в лечении слабоумия и других проблемах с мозговой деятельностью и нарушением памяти.
Ученые предупредили о вреде прогулок по городу
Общественно-политическая ситуация в РТ способствует тенденциям развития – А.Большаков
Сохранение нормального веса помогает при борьбе с гипертонией
Бабушки и дедушки по материнской линии уделяют внукам больше времени
Ученые определили, какая работа полезна для здоровья

(Казань, 8 февраля, «Татар-информ»). Биологи из США создали имплант для стимуляции мозга и доказали его эффективность, сообщает РИА Новости.

Имплант заставляет мозг запоминать информацию. Ученые надеются, что их разработки смогут помочь в лечении слабоумия и других проблемах с мозговой деятельностью и нарушением памяти.

В исследовательской работе приняли участие 22 ученых. В экспериментах с устройством участвовали 15 человек с диагнозом «эпилепсия».

Имплант работает как электростимулятор и посылает импульсы в мозг, когда нужно запомнить новую информацию. Когда мозг не нуждается в помощи, устройство находится в спящем режиме.

Подобная стимуляция к височной доле коры головного мозга восполняет пробелы в процессе запоминания. Тестирование устройства показало, что мозг на 15 процентов повышал способность к отсроченному припоминанию.

Ранее ученые нашли способ затормозить старение мозга.


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter