Сын Чингиза Айтматова встретился с татарскими писателями в Казани

(Казань, 8 февраля, «Татар-информ»). В Союзе писателей РТ 7 февраля состоялась встреча татарских писателей с сыном выдающегося киргизского писателя Чингиза Айтматова – Аскаром Айтматовым. Об этом сообщается на сайте Минкультуры РТ.



На встречу с Аскаром Айтматовым пришли творческие деятели, которые знали его отца лично, – Разиль Валеев, Ренат Харис, Равиль Файзуллин, Роберт Миннуллин, Рабит Батулла, Газинур Морат и другие.



Каждый из присутствующих рассказал о встрече с Чингизом Айтматовым, поделился воспоминаниями. Также писатели поразмышляли о большом вкладе Айтматова в мировую национальную литературу, о взаимосвязи татарских корней и тематики творчества Айтматова.



Айтматов поблагодарил всех участников круглого стола, отметив, что в последнее время наблюдается возрождение интереса к личности его отца.



Ранее сообщалось, что съемочная группа из Кыргызстана во главе с Аскаром Айтматовым прибыла в Казань для съемок фильма, приуроченного к 90-летию со дня рождения писателя. Съемки пройдут в Маскаре – родовом селе деда писателя по материнской линии Хамзы Абдулвалиева, которое находится в Кукморском районе Татарстана.