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Общество

Челнинским студентам расскажут о выборах Президента

8 февраля 2018, 19:14

В молодежном центре «Нур» пройдет республиканская акция «Молодежь молодежи о выборах».
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(Набережные Челны, 8 февраля, «Татар-информ», Евгений Сироткин). Челнинским студентам расскажут, что такое выборы Президента, когда и в каком формате они будут проходить. 15 февраля в 15.00 в молодежном центре «Нур» пройдет республиканская акция «Молодежь молодежи о выборах».

Экспертами встречи выступит Айдар Нуруллин – участник IX сезона республиканского молодежного проекта «Кадровый резерв», специалист по работе с молодежью МЦ «Нур», представители Центральной избирательной комиссии РТ.

Помимо теории участникам будет предложено решить кейс с внештатной ситуацией, которую необходимо разрешить, представив себя в качестве сотрудника избирательной комиссии. Кроме того, студентам расскажут о нововведении: как голосовать не по месту регистрации без открепительного удостоверения.

«Сотрудничество избирательных комиссий с молодежью крайне важно. Молодежь владеет инструментами работы в социальном медиапространстве и может донести информацию на понятном для сверстников языке, – отметил председатель ЦИК Республики Татарстан Мидхат Шагиахметов.

На сегодняшний день в регистре избирателей зафиксировано более 800 тысяч татарстанцев в возрасте от 18 до 35 лет, в их числе 65 ребят, которые отметят свое 18-летие 18 марта 2018 года.
 


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