Вдоль берегов Волги высадят 88 миллионов сеянцев деревьев

(Казань, 8 февраля, «Татар-информ»). Татарстан принимает участие в посадке деревьев вдоль берегов Волги. В рамках проекта по оздоровлению реки в 17 регионах страны высадят 88 млн сеянцев, сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

Деревья, которые высадят вдоль Волги, позволят предотвратить негативное влияние нерегулируемого стока, поступающего с сельскохозяйственных полей, животноводческих ферм и необорудованных промышленных площадок. На берегах реки высадят березы, дубы, ели, ивы, лиственницы, тополя и сосны, так как они наиболее подходят к местным природно-климатическим условиям.

Посадка защитных лесных насаждений позволит улучшить качество воды в Волге на всем ее протяжении. По предварительной оценке, для создания защитных лесных полос вдоль берегов на всей протяженности реки необходимо высадить 88 млн сеянцев на общей площади более 35 тыс. га.

«В Татарстане есть положительный опыт создания противоэрозионных защитных лесных насаждений. Их общая площадь на сегодняшний день составляет 57 тыс. га. Посадка деревьев вдоль Волги является эффективным способом защиты реки», – пояснил занимавший до сегодняшнего дня пост министра экологии и природных ресурсов РТ Фарид Абдулганиев.

Проект по оздоровлению Волги реализуется Министерством природных ресурсов и экологии РФ по поручению Президента России Владимира Путина совместно с 17 субъектами Федерации.