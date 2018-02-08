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Путин рассказал, что не пользуется смартфоном

8 февраля 2018, 15:44

Глава Курчатовского института Михаил Ковальчук рассказал Президенту о способности мобильных телефонов кипятить воду.
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(Казань, 8 февраля, «Татар-информ»). Президент РФ Владимир Путин признался, что не имеет смартфона. Об этом глава государства заявил на заседании Совета по науке и образованию в Новосибирске, сообщает «Интерфакс».

Разговор о мобильных гаджетах начался с того, что глава Курчатовского института Михаил Ковальчук в своем выступлении рассказал об их способности кипятить воду. Ученый пояснил: для обработки одного голосового запроса смартфон выделяет столько энергии, что этого хватит для кипячения целого литра жидкости. При этом он подчеркнул, что сейчас такие гаджеты есть почти у каждого человека.

«Вы сказали, что у всех смартфоны есть, а у меня нет смартфона», – ответил на это Путин.

Глава государства также добавил: «По поводу кипячения воды, если она чистая, то ее кипятить не надо».

Ранее СМИ сообщали, что у Президента России нет аккаунтов в соцсетях и он вообще редко пользуется Интернетом, поэтому в свободное время Путин увлекается чтением. 


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