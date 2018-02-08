Замглавы Госсовета РТ: Лекарственное обеспечение из года в год вызывает нарекания у населения

(Казань, 8 февраля, «Татар-информ», Алия Замалеева). Заместитель Председателя Госсовета РТ Татьяна Ларионова заявила, что проблем в вопросе обеспечения медицинских учреждений и отдельных категорий граждан лекарственными средствами очень много.

«Лекарственное обеспечение из года в год со стороны населения, льготников вызывает нарекания. Почему мы столько лет не можем преодолеть эту проблему?» – задалась вопросом депутат сегодня на заседании Комитета Госсовета РТ по социальной политике, на котором обсудили отчет Счетной палаты РТ о результатах проверки реализации мероприятий по обеспечению медицинских учреждений и отдельных категорий граждан лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения в 2015 – 2017 годах.

Круг проблем обрисовал аудитор Ильнур Мубараков, который озвучил результаты проверки. Он проинформировал участников заседания о том, что в 2017 году количество льготников, состоящих в региональном регистре, снизилось на 17 тыс. 563 человек. Снижение обусловлено проведенной актуализацией регистра лиц, имеющих право на безвозмездное обеспечение лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения. Таким образом, численность льготников составила 324 тыс. 448 человек, из которых наибольшая доля приходится на лиц с сахарным диабетом (24,9 процента), онкологическими заболеваниями (8,9 процента), бронхиальной астмой (8,8 процента), офтальмологическими заболеваниями (7,5 процента), туберкулезом (семь процентов), а также на детей первых трех лет жизни (35,2 процента).

Объем финансирования на льготное лекарственное обеспечение за 2015 – 2017 годы составил 2606,4 млн рублей. По информации докладчика, в 2015 – 2016 годах предприятием «Таттехмедфарм» поставлено лекарственных препаратов сверх объемов, предусмотренных заключенными с Министерством здравоохранения РТ контрактами, на сумму 53 млн рублей. Это может привести к риску образования сверхлимитных обязательств, приводящих к увеличению кредиторской задолженности министерства. Также установлено, что предприятием «Таттехмедфарм» закупка одних и тех же медицинских изделий для учреждений здравоохранения осуществляется по разным ценам.

В 2015 – 2017 годах остаток лекарственных средств, не используемых более одного года, возрос в 26 раз, а срок невостребованности отдельных лекарственных средств и изделий медицинского назначения увеличился с одного года до трех лет, что приводит к рискам истечения срока их годности.

В докладе аудитора отмечается и то, что предприятием для нужд медицинских учреждений РТ в отдельных случаях осуществлялась закупка лекарств и изделий медицинского назначения с незначительными остаточными сроками годности их использования. При этом часть приобретенных препаратов не была реализована и была списана по истечении срока их годности.

Пояснил ситуацию гендиректор ГУП «Таттехмедфарм» Олег Акберов. Он сообщил, что закупка лекарственных средств предприятием осуществляется только по заявкам медорганизаций РТ путем проведения конкурентных процедур. «Увеличение объемов невостребованных препаратов для нужд медицинских организаций республики объясняется отказом медорганизаций от заявленного товара с целью своевременной закупки. Основные годовые заявки на медикаменты предоставляются медицинскими организациями "Таттехмедфарму" до 1 сентября предыдущего финансового года до доведения им лимитов финансирования на следующий год. По нашей информации, ряд медорганизаций вынуждены отказаться от получения заявленного товара при наличии его на складе предприятия в связи с нехваткой выделяемых лимитов», – пояснил он. Так, в 2016 году поступило 60 писем с отказами от ранее заявленных товаров, а в 2017-м их количество достигло 85.

Проблему признала и замминистра здравоохранения республики Фарида Яркаева. Она сообщила, что доля отказа пациентов, которые выбирают денежную компенсацию, в Татарстане составляет 66,9 процента. То есть пациенты, выбирая денежную компенсацию, «уносят» деньги из программы.

Обсудив информацию Счетной палаты РТ и мнения выступающих, комитет Госсовета РТ дал свои рекомендации по улучшению ситуации. В частности, Министерству здравоохранения РТ совместно с ГУП «Таттехмедфарм» рекомендовано производить закупки лекарственных средств и изделий медицинского назначения на контрактной основе в соответствии с федеральным законодательством, проводить анализ цен у поставщиков на идентичную продукцию.

