В Елабужском районе открылся обновленный Дом культуры

(Казань, 8 февраля, «Татар-информ»). В селе Танайка Елабужского районапосле капитального ремонта открылся сельский Дом культуры. Об этом сообщается на сайте Минкультуры РТ.
Обновленный Дом культуры объединил под одной крышей исполнительный комитет Танайского сельского поселения, филиалы детской музыкальной школы № 2 и детской художественной школы № 1, а также почтовое отделение и библиотеку.
Строители поменяли в здании окна, двери, систему отопления, электричество и обшили фасад.
На сегодняшний день в клубе работает 20 кружков и семь любительских объединений, которые посещают 266 человек.
Капремонт состоялся в рамках республиканской программы капитального ремонта объектов культурного назначения.