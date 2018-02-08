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Паралимпийская сборная России приедет на Казанский лыжный марафон неполным составом

8 февраля 2018, 17:08

Часть спортсменов сборной страны поедет на Паралимпийские игры в южнокорейский Пхенчхан.
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(Казань, 8 февраля, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Паралимпийская сборная России по лыжным гонкам примет участие в Казанском лыжном марафоне неполным составом. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» заявила старший тренер российской команды Ирина Громова.

Дело в том, что Казанский лыжный марафон в этом году пройдет 11 марта – в этот же период (с 9 по 18 марта) в Пхенчхане буду идти Паралимпийские игры. Россияне допущены туда в нейтральном статусе.

«Мы собираемся приехать на Казанский лыжный марафон, но неполным составом из-за Паралимпиады – некоторые наши спортсмены уедут в Пхенчхан. Скорее всего, в Казани побежит ваш земляк Рушан Миннегулов, возможно, приедет Роман Петушков. Другие спортсмены также собираются в Казань», – отметила Громова.
 


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