Председатель правления Ассоциации медиков РТ извинился перед Еленой Шишмаревой

(Казань, 8 февраля, «Татар-информ», Валерия Белова). Председатель правления Ассоциации медицинских работников Татарстана Ростислав Туишев извинился перед заместителем министра здравоохранения РТ Еленой Шишмаревой за бесцеремонность по отношению к здравоохранению.

«Долгое время работал с Еленой Ивановной. Это тот человек, который решал вопросы здравоохранения эффективно и может быть где-то даже достаточно волевыми путями для достижения целей. Поэтому кто-то мог быть и обижен, но нельзя забывать, что за ней стоял сложный пласт вопросов. Мы ее знали как заместителя министра, но мало знали как женщину, мать с ее внутренним духовным миром, с ее переживаниями и сомнениями. Относились как к эффективному руководителю. Вообще, сегодня очень настораживает бесцеремонность по отношению к здравоохранению. Простите, Елена Ивановна, за все!» – сказал Ростислав Туишев в беседе с «Татар-информ».

Соболезнования семье и коллегам выразили также главврач ДРКБ и сотрудники Минздрава РТ.

«В профессиональных вопросах Елена Ивановна всегда отличалась своим перфекционизмом. Она умела зарядить нас трудолюбием, требовательностью и решимостью. В работе всегда скрупулезно подходила к вопросам. Глядя на нее, хотелось довести дело до идеала. В личном общении она всегда умела поддержать и найти правильные слова. Скорбим вместе с ее родными и близкими», – рассказал главный врач Детской республиканской клинической больницы Рафаэль Шавалиев.

«Был знаком с Еленой Ивановной больше 25 лет. Спустя эти годы могу уверенно сказать, что она была настоящий человек! С ее именем и мнением всегда считались, она всегда имела свою точку зрения и уверенно ее доказывала. Это был поистине профессионал своего дела! Мы вместе с ней стояли у истоков становления обязательного медицинского страхования в Татарстане. Всю экономическую составляющую здравоохранения она знала досконально. Это большая потеря для всего медицинского сообщества, а для меня – потеря друга и соратника», – отметил главный врач Республиканского центра крови МЗ РТ Рамиль Тураев.