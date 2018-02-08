В Казани пройдет показ уникального фильма о возвращении слуха глухим

(Казань, 8 февраля, «Татар-информ», Анна Тарлецкая). На всероссийской конференции «Реабилитация детей с нарушением слуха», которая пройдет в Казани, состоится единственный показ документального фильма «Пусть мир услышит».

Кинокартину покажут в Казанском инновационном университете имени В. Тимирясова 12 февраля.

Автор идеи и сорежиссер фильма «Пусть мир услышит» Аркадий Соснов перед показом расскажет о создании картины, об уникальном методе работы с детьми, имеющими проблемы со слухом. «Если человек плохо видит, ему прописывают очки. А если человек абсолютно слепой, как ему помочь? Вроде бы такая же ситуация со слухом. Но в этом случае, оказывается, есть способ», – уверен он.

Премьера картины состоялась в Москве в сентябре прошлого года. С тех пор фильм превратился в настоящий социальный проект, его показы организуют во многих городах России. Теперь по приглашению Центра помощи детям-инвалидам по слуху «ГоворУши» он побывает и в Казани.

«Этот фильм необходимо посмотреть всем родителям, воспитывающим детей-инвалидов по слуху. Очень многим нужна поддержка. К сожалению, бывает такое, что у родителей часто опускаются руки, и они перестают бороться за здоровье и будущее своих деток. Картина даст им силу, поддержку, ощущение, что они не одни», – рассказала корреспонденту ИА «Татар-информ» руководитель центра Оксана Талдыкина.