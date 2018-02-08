В Казани открылся первый «Магнит-Опт»

(Казань, 8 февраля, «Татар-информ»). В Казани открылся первый магазин «Магнит-Опт». Новый магазин известной розничной сети заработал сегодня в Кировском районе Казани, он находится в пяти минутах езды от Большой Крыловки. Еще до открытия здесь уже стояли желающие купить продукты и при этом сэкономить.

Сообщается, что в «Магнит-Опт» обычные покупатели и предприниматели могут приобрести товары хоть поштучно, хоть целыми коробками. Информацию подтвердили в магазине.

Казанцы отмечают: продукция сразу хранится в больших упаковках, ее удобно довезти на вместительных тележках до машины. В ассортименте только ходовые у горожан товары, в том числе местного производства: бакалея (мука, крупы, макароны, каши, готовые завтраки, сухофрукты, специи, чипсы, чай, кофе), колбасные и кондитерские изделия, полуфабрикаты, консервы, соки, воды. Также есть корма для животных, бытовая химия, средства гигиены.

«Цены доступные, пока взяла шесть коробок с растительным маслом и еще коробку с шоколадом. У меня три небольших ларька в городе. Здесь стоимость – подарок, за бутылку литрового масла, например, отдала всего 51 рубль, за кило сахара – 26 рублей. Когда летом будет чемпионат мира в Казани, каждый день буду сюда ездить» – рассмеялась индивидуальный предприниматель Ольга, пожелавшая не называть фамилию.

Принцип магазина – минимализм, простота и удобство. Товары разложены четко по полочкам, проходы широкие, нет обилия рекламы, продавцы-консультанты помогают

с выбором. Покупатели в свою очередь быстро находят нужный продукт и тратят при этом минимум времени, а в итоге и денег.

«Мы с мужем, как сейчас говорят, ипотечники. Платим за квартиру, поэтому денег остается впритык. Ищем, где дешевле купить продукты питания в Казани. Зашли сюда с калькулятором, пока важные для нас товары приемлемы по цене», – рассказала посетительница Ольга Архипова.

«Видел рекламу, пришел узнать, что за "Магнит-Опт". Говорят, цены низкие. Уже набрал сосисок да круп, теперь за сладким», – поделился впечатлениями пенсионер Сергей Иванцов.

«Магнит-Опт» уже стал популярен в других городах России – например, в Ульяновске, Новосибирске, Архангельске. Практика показала: покупателям нужен такой формат. Кто-то сразу берет продукцию на неделю или даже месяц, а кому-то достаточно товаров на приготовление обеда или ужина.

В первый день работы магазина в Казани в числе ходовых продуктов оказались мука, гречка, сахар и растительное масло, отмечают продавцы.