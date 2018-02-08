В Елабуге появилась еще одна добровольная народная дружина

(Елабуга, 8 февраля, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Сегодня в Елабуге активисты ТОС № 2 «Черемушки» получили удостоверения народного дружинника. Теперь у шестого микрорайона города тоже есть своя добровольная народная дружина, которая объединяет 14 человек.

Средний возраст дружинников – 55 лет, но несмотря на возраст, эти люди готовы ежедневно патрулировать дворы родного микрорайона.

«Наша добровольная народная дружина в будущем расшириться, помогать будут и молодые люди, их также будем привлекать к работе дружинников»,– расскзала председатель ТОС №2 «Черемушки» Сирена Перцева.

Дружина добровольцев шестого микрорайона будет носить имя Евгения Пахомова, погибшего при исполнении воинского долга в Чеченской Республике. Это решение сегодня приняли на общем собрании.

В Елабуге работа народных дружин возобновилась четыре года назад. Сегодня на территории города создано 36 добровольных народных дружин, которые объединяют 456 человек.