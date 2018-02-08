Филиштинская: В казанском «Динамо» никто не считает количество побед

(Казань, 8 февраля, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Связующая женского волейбольного клуба «Динамо-Казань» Ирина Филиштинская в интервью корреспонденту ИА «Татар-информ» подчеркнула, что на длительную победную серию никто в команде не обращает внимания.

Победа в группе Лиги чемпионов над «Визурой» в Сербии стала для «Динамо» 24-й подряд во всех турнирах – в последний раз казанские девушки проигрывали одноклубницам из Москвы 16 октября.

«В команде никто на эту тему не говорит, и количество побед подряд никто не считает. Если честно, я только пару матчей назад вообще узнала об этой серии – в интервью где-то проскочило, что мы одержали 20-ю победу подряд. Мы не считаем, что мы такие классные и крутые: как только начнешь об этом задумываться, игра может напрочь развалиться. В связи с этим никакого давления мы не чувствуем. Возможно, как раз потому, что не считаем эти победы. Мы на каждую игру выходим заряженными на победу. А с каким счетом она будет добыта… Естественно, всегда хочется победить 3:0 и готовиться к следующему матчу», – подчеркнула волейболистка.