Мединский допустил возможность проката «Смерти Сталина» в России

(Казань, 8 февраля, «Татар-информ»). Министр культуры РФ Владимир Мединский заявил, что готов допустить возвращение комедии «Смерть Сталина» в прокат по итогам проверки Генеральной прокуратуры, сообщает ТАСС.

По словам Мединского, если экспертиза будет положительной, то кинолента итальянского режиссера Армандо Ианнуччи вернется в прокат, если отрицательной, то прокат в России не состоится.

Мединский также отметил, что посмотрел картину вместе с остальными кинематографистами. По итогам просмотра у «Смерти Сталина» 23 января было отозвано прокатное удостоверение.

Ранее сообщалось, что суд в Сыктывкаре рассмотрит иск о запрете проката британской комедии в России. Иск 2 февраля подали Эрнест Мезак из Сыктывкара и Роман Галасун из Хабаровска. По словам истцов, причиной обращения в суд стало то, что их лишили возможности посмотреть фильм на большом экране.