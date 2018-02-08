Татарстан направил 250 млн рублей на модернизацию центров допобразования детей

(Казань, 8 февраля, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Более 250 млн рублей направил Татарстан за два года на модернизацию инфраструктуры центров дополнительного образования детей. Такие данные привела сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» заместитель министра образования и науки РТ Лариса Сулима.

Спикер рассказала о реализации приоритетного национального проекта «Доступное дополнительное образование для детей в РТ». В республике в настоящее время работают 509 лицензированных детских организаций дополнительного образования, включая 434 государственных. Республика вошла в число пилотных регионов, реализующих проект по созданию сети детских технопарков. Здесь созданы и успешно работают три технопарка «Кванториум» – в Набережных Челнах, Альметьевске и Нижнекамске.

«В рамках целевой программы создан республиканский общедоступный навигатор для родителей по муниципальным образованиям и система многоэтапных и разноуровневых мероприятий для самореализации ребят, обновляется инфраструктура и оборудование в центрах дополнительного образования. В каждом субъекте страны должен быть создан модельный центр дополнительного образования детей, который является организационным, методических и информационно-аналитическим центром, интегратором всей сети, которая существует», – пояснила Л. Сулима.

Создание сети детских технопарков в России является стратегической инициативой Президента РФ Владимира Путина. В мае 2015 года наблюдательным советом во главе с российским лидером была одобрена инициатива Агентства стратегических инициатив «Новая модель системы дополнительного образования детей». Проект предполагает объединение усилий науки, бизнеса и государства на основе принципов государственно-частного партнерства для формирования системы углубленного научно-технического образования детей.

«Все дети талантливы. Вопрос только в том, чтобы раскрыть эти таланты. Сейчас создаются "кванториумы", детские технопарки по всей стране. В чем смысл и конечная цель? Вести ребят от школы до высшей школы, а потом до трудоустройства в России. Важно, чтобы серия подобных учреждений возникала по всей стране», – заявлял Путин.

По мнению главы государства, развитие сети детских технопарков не только сыграет профориентационную роль, но и даст детям равные возможности для жизненного старта, а также обеспечит востребованность знаний и навыков в российских компаниях. Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что к работе по развитию детских технопарков должны подключиться бизнес, университеты и исследовательских институты.