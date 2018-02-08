Летом 2018 года в Свияжске планируется открытие Музея археологии дерева

(Казань, 8 февраля, «Татар-информ»). Летом 2018 года в Свияжске на месте археологического раскопа «Татарская слободка» планируется открытие Музея археологии дерева. Проект уникального для России музея был представлен Государственному советнику РТ Минтимеру Шаймиеву на заседании экспертного совета республиканского фонда «Возрождение» еще в 2014 году. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила начальник отдела туризма острова-града Алла Елисеева.

Благодаря тому, что уникальный музей «стоит» на раскопках деревянного города застройки 400-летней давности, гости новой галереи смогут совершить настоящее путешествие во времени. На раскопках, которые ведутся там с 2011 года, была обнаружена и законсервирована целая деревянная улица, найденная археологами. Сохранились также украшения, игрушки, инструменты и предметы быта.