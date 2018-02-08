Директор больницы сдала на анализ чай вместо мочи и получила настоящее заключение

(Казань, 8 февраля, «Татар-информ»). Руководитель больницы армянского города Масис уличила подчиненных в халатности после того, как под видом мочи сдала на анализ обычный чай и получила настоящее медзакллючение. Об этом сообщает агентство Armenpress.

Директор медучреждения Нунэ Аванесян ранее получала жалобы на плохую работу больничной лаборатории. Сначала она несколько раз сдала на анализ свою кровь, но каждый раз результаты исследований были разными.

В конце концов Аванесян заварила обычную заварку и сдала ее на анализ под видом мочи. Результаты анализа ее поразили. «Получила ответ анализа мочи – со всеми клеточными компонентами: эритроцитами, лейкоцитами, эпителием, чего в чае быть никак не могло», – отметила она.

Аванесян подчеркнула, что характеристики анализа указывали на заболевание почек – пиелонефрит.

После того, как правда вскрылась, половина работников больничной лаборатории написали заявления об уходе. Оставшиеся «исследователи» понесут наказание в соответствии с КЗОТ, пояснила директор больницы.