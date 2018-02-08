Игрок «Динамо-Казани» Филиштинская: В плей-офф Лиги чемпионов главным будет настрой

(Казань, 8 февраля, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Связующая женского волейбольного клуба «Динамо-Казань» Ирина Филиштинская заявила корреспонденту ИА «Татар-информ», что главную роль в плей-офф Лиги чемпионов будет играть настрой казанской команды.

«Динамовки» на групповом этапе турнира одержали четыре победы в четырех матчах и уже обеспечили себе место в раунде плей-офф. Для Филиштинской участие в нынешней Лиге чемпионов является первым в карьере.

«Группа нам, действительно, по сравнению с другими, досталась самая оптимальная для выхода в плей-офф. Но разочарования, конечно, нет. Это Лига чемпионов, и любой соперник здесь может доставить немало проблем. Если ты будешь думать, что это легкие и проходные команды, они быстро тебя в этом разубедят. И сербская команда ("Визура" – прим. авт.), и "Марица" с "Хемиком" – очень непредсказуемые команды. Если у них пойдет игра, они могут доставить достаточно проблем. А если самим развалить их игру, то со стороны покажется, что мы выиграли очень легко», – отметила связующая.

По словам волейболистки, слишком простой групповой этап не станет проблемой для команды перед решающими матчами. «У нас в команде и с тренерами были разговоры о том, что пока нет таких соперников, которые доставляют серьезные проблемы. Хотя и были тяжелые партии в чемпионате страны, но мы показывали характер и боролись до конца. Было много матчей, в которых мы сами переламывали соперника и свою не очень качественную игру. Дальше уже все шло по накатанной. Думаю, не должно быть проблем, потому что главную роль в плей-офф будет играть настрой», – добавила Филиштинская.

