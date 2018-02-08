Татарстан вошел в топ-5 регионов России по инвестиционной активности

(Казань, 8 февраля, «Татар-информ»). Татарстан занял четвертое место в рейтинге российских регионов по инвестиционной активности за январь. Рейтинг составлен деловым журналом «Инвест-Форсайт».

Большинство публикаций в Татарстане приходится на проекты в отраслях «ЖКХ и инфраструктура» (25 процентов), «Транспорт и связь» (24 процента) и «Строительство и недвижимость» (17 процентов).

В пятерку лидеров также вошли Приморский край, Ростовская, Ульяновская и Челябинская области.

Основу рейтинга составляют сообщения об инвестиционных проектах, попавшие в дайджест региональных инвестиционных новостей «Инвест-Регион».