Муфтий РТ призвал мусульман не поддаваться на политические спекуляции

(Казань, 8 февраля, «Татар-информ»). Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин призвал мусульман не поддаваться на политические спекуляции и не совершать необдуманных и непоправимых ошибок. Обращение религиозного деятеля к мусульманам России опубликовано на его странице в Instagram’е.

Поводом для появления обращения стали обвинения Соединенных Штатов в адрес России в намеренном разжигании конфликта между властями Мьянмы и представителями народности рохинджа из-за закупки Мьянмой нескольких военных самолетов у России.

«В современном мире стало привычным делом вовлекать мусульман в те или иные международные политические интриги. Играя на религиозных чувствах, горе-дипломаты провоцируют наших верующих братьев на противоправные действия, разрушают хрупкое межнациональное согласие и дружественные отношения между целыми народами, а то и противопоставляют умму ее родному государству. Думаю, что именно так происходит и сейчас», – отметил Камиль хазрат.

По мнению главы Духовного управления мусульман РТ, обвинения американской стороны создали «почву для дестабилизации межконфессиональной обстановки в нашей стране путем провокаций российских мусульман на необдуманные шаги против собственной Родины».

«Все мировое сообщество вынуждено признать: США не то государство, которое заботится о мусульманах», – сказал он.

Обращаясь к единоверцам, Камиль Самигуллин попросил мусульман не поддаваться на политические спекуляции и не совершать необдуманных и непоправимых ошибок. «Молю Всевышнего, чтобы Он уберег российских мусульман от невольной причастности или участия по своему незнанию в этих мутных и безнравственных играх. Пусть Создатель сделает нас ведомыми только прямым путем и дарует всем нам мудрость в этой ситуации. Ибо в Коране сказано: "Аллах дарует мудрость, кому захочет, а тот, кому дана мудрость, награжден великим благом. Но только разумные внемлют наставлению"», – завершил свое обращение председатель ДУМ Татарстана.