Биохакер публично оголился и сделал себе самодельную инъекцию от герпеса

(Казань, 8 февраля, «Татар-информ»). Генеральный директор компании Ascendance Biomedical Аарон Трайвик в присутствии коллег сделал себе самодельную инъекцию против герпеса, сообщает Lenta.ru.

Трайвик стал первым из людей, кто решил опробовать вакцину на себе. До этого лекарство тестировалось только на мышах.

Прилюдное оголение и вакцинация прошли на сцене конференции по биохакингу в Остине. Перед уколом создатель вакцины заявил, что в ней содержится «безумная» концентрация действующих веществ. Публика пришла в замешательство.

Компания Ascendance Biomedical поддерживает нетрадиционные взгляды на медицину и следует тренду биохакинга. Данная вакцина была получена из неизвестных веществ лицами, не имеющими медицинского образования.

В октябре 2017 года участники проекта вводили себе идентичную вакцину. Видео транслировалось в социальной сети Facebook. Подобными акциями компания хочет привлечь внимание к своим продуктам в обход официального подтверждения эффективности лекарств.