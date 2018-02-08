Ирина Филиштинская об интервью Панкова: Мы поговорили, вопрос разрешился

(Казань, 8 февраля, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Волейболистка казанского «Динамо» Ирина Филиштинская в беседе с корреспондентом ИА «Татар-информ» рассказала о том, что главный тренер сборной России Вадим Панков извинился перед ней за свое интервью.

На одном из федеральных спортивных порталов 22 января было опубликовано интервью Панкова, в котором он исключил возможность выступления Филиштинской в сборной России. Позже сам тренер заявил, что его слова переврали журналисты, а он имел в виду отсутствие волейболистки в сборной только в этом году.

«Конечно, я читала это интервью – уже прошло больше двух недель. Я была удивлена таким словам от Вадима Анатольевича. Мы с ним работали на Универсиаде, вместе тренировались. При этом у нас всегда были хорошие отношения. Кстати, сразу возникла мысль о том, что, может быть, напутали журналисты – я сталкивалась с такими интервью, в которых мои слова тоже перевирали. Поэтому для того, чтобы обсудить все, нам нужна была личная встреча», – отметила Филиштинская.

Волейболистка рассказала, что разговор с Панковым состоялся перед домашним матчем «Динамо» против «Заречья-Одинцово». «Он подходил ко мне, когда они ("Заречье-Одинцово" – прим. Т-и) приезжали в Казань на матч чемпионата России. Действительно, извинился, сказал, что не говорил такого. Корреспонденты, наверное, захотели дать какую-то горячую новость, повысить интерес к сборной сейчас и переврать слова тренера. Но мы с ним поговорили, вопрос разрешился. Да и в послематчевом комментарии журналистам он все объяснил», – добавила спортсменка.